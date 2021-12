Katowice. Mistrzostwa Europy w Spodku już w ten weekend. Jan-Krzysztof Duda głównym faworytem. Daniel Sadzikowski też chce powalczyć o medal

Spodek pełen szachów

- Bardzo się cieszę, że wreszcie uda nam się powalczyć o medale w Katowicach. Dla mnie, jako katowiczanina i zawodnika katowickiego Hetmana jest to szczególnie ważne - dodaje Sadzikowski. - Zagram w szachach błyskawicznych, ponieważ jest to tempo, które bardziej mi odpowiada i mam nadzieję, że tym tempie będę jednym z faworytów tego turnieju.

- W stosunku do szachów klasycznych w szachach błyskawicznych liczy się bardziej intuicja, bo skraca się tempo gry. W takich szachach przede wszystkim ważny jest refleks, który jest niedoceniany z zewnątrz, jak ktoś patrzy na szachistę. Istnieje przecież mały stereotyp dotyczący refleksu szachisty - śmieje się katowiczanin. - U nas to działa w zupełnie inny sposób, ten refleks jest bardzo istotny. Odpowiednie reagowanie, odpowiednia koncentracja, która w tych partiach może dać wiele. W momencie, kiedy człowiek nagle popatrzy w lewo, w prawo - pozycja się zmienia i można już nie nadążyć nad tym, co dzieje się na szachownicy.

Główny faworyt, reszta tortu dla innych

Pula nagród w euro

Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu podwójnych rund. Tempo gry pojedynczej partii to trzy minuty plus dwie sekundy za każdy wykonany ruch. Również systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu rund zostaną rozegrane mistrzostwa Europy w szachach szybkich. Tempo gry pojedynczej partii to piętnaście minut plus dziesięć sekund za każdy wykonany ruch.

W puli nagród w ME w szachach błyskawicznych jest 11 tysięcy euro, a w ME w szachach szybkich - 21 tysięcy euro.