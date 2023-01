Katowice. Nowe organy w siedzibie NOSPR. To jeden z największych instrumentów koncertowych w Europie. W piątek ich inauguracja Aleksandra Szatan

Nowe organy w siedzibie NOSPR w Katowicach to jeden z największych instrumentów koncertowych w Europie. Ich budowa zakończyła się we wrześniu 2022 roku. Ich koncertowa inauguracja zaplanowana została na piątek, 13 stycznia. - Z punktu widzenia muzycznego jest to absolutne dopełnienie funkcjonalności tak dobrej i wspaniałej sali koncertowej - podkreślił Marcin Krupa, prezydent Katowic. Autorem koncepcji organów NOSPR, pełniącym rolę eksperta w całym projekcie jest profesor Julian Gembalski, który jest dwa dni przed inauguracją zaprezentował próbkę możliwości organów NOSPR. Brzmią pięknie!