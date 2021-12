Katowice. Pies pogryzł policjantkę. Wcześniej poranił trzy osoby. Policja prosi je o kontakt

Do zdarzenia doszło na ul. Wróbli w Katowicach. Po informacji od mieszkańców, na miejsce został skierowany natychmiast policyjny patrol. Kiedy mundurowi podchodzili do klatki schodowej, przed którą miało dojść do pogryzienia, nadbiegł agresywny pies, który zaatakował policjantkę i wgryzł się w jej nogę. Noga zaczęła krwawić, a pies cały czas nie zwalniał uścisku.

Towarzyszący policjantce kolega z patrolu sięgnął po broń w celu ochrony zdrowia i życia policjantki. Oddał strzały w kierunku psa. Zwłoki psa, mieszańca ras pitbull, amstafa i bulterriera, zabezpieczono do dyspozycji policji.

Policjantka doznała 6 ran podudzia. Założono jej 10 szwów, przyjęła serię bolesnych zastrzyków i przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że interwencja została zgłoszona po tym, jak jedna z mieszkanek bloku, wychodząc z koszem na śmieci, zauważyła leżącego na trawniku mężczyznę. Leżał nieruchomo.