Katowice. Praca w policji. Takie zadania czekają na kandydatów i kandydatki. Sprawdźcie, czy dacie radę!

Otwarte zajęcia dla kandydatów to jeden z elementów działań informacyjnych prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Ich celem jest przybliżenie osobom zainteresowanych rekrutacją specyfiki i charakteru służby w policji.

- Projekt powstał z myślą o potrzebach młodych ludzi - absolwentów szkół średnich, planujących związać swoją drogę zawodową z Policją, a także wszystkich osobach, które chcą zasilić szeregi naszej formacji oraz sprawdzić, jak w praktyce wygląda rekrutacja do służby. Przystąpienie do testu sprawności fizycznej pozwoli zainteresowanym sprawdzić swoje umiejętności i kondycję fizyczną, ale także zdiagnozować ewentualne elementy wymagające poprawy, co umożliwi w przyszłości pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej podczas formalnej procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji - tłumaczy KWP w Katowicach.