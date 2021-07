Katowice. Rozpoczęła się przebudowa zabytkowego mostu w Podlesiu. Po 30 latach perełka architektoniczna zostanie odnowiona

Przebudowa oznacza rozbiórkę istniejącego chodnika i drogi rowerowej na moście oraz dojściach i dojazdach do obiektu, rozbiórkę betonowych gzymsów (wraz z balustradą) oraz kamiennych ścian czołowych. Ceglane powierzchnie sklepień zostaną oczyszczone (wraz z uzupełnieniem ubytków, wypełnieniem spoin i wzmocnieniem spękanych fragmentów sklepień), podobnie jak kamienne i betonowe powierzchnie podpór (wraz z uzupełnieniem ubytków oraz wypełnieniem spoin).

Most nad rzeką Mleczną od 1984 r. jest wpisany do rejestru zabytków i objęty opieką konserwatorską. To jedyny zabytkowy most znajdujący się pod zarządem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, co czyni go unikatowym dla Miasta Katowice. Obiekt nie był remontowany od lat 90. i dlatego zostanie przebudowany, z zachowaniem historycznej formy i struktury, aby jak najdłużej mógł służyć katowiczanom – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.