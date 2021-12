Katowice. Spodek pełen młodych szachistów ZDJĘCIA Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli przed mistrzostwami Europy

Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach to impreza, która rokrocznie gromadzi setki młodych ludzi zakochanych w szachach. W 2016 roku na starcie stanęło 1506 zawodników, co powoduje, że do dziś jest to największy turniej w historii polskich szachów. Tym razem, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, w Spodku mogło zagrać maksymalnie 900 młodych zawodników.

W piątek w Spodku odbędą się ME w szachach błyskawicznych, których głównym faworytem jest arcymistrz Jan-Krzysztof Duda. Pierwszą rundę zaplanowano na godz. 10, a jedenastą na 18.45. W sobotę i niedzielę zawodnicy grać będą w mistrzostwach Europy w szachach szybkich - w sobotę od godz. 9.30 do 19 i w niedzielę od 10 do 17.30.