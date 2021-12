Katowice. Spodek pełen szachistów ZDJĘCIA 571 zawodników bierze udział w mistrzostwach Europy w szachach szybkich

W piątek w Spodku odbyły się ME w szachach błyskawicznych, które wygrał arcymistrz reprezentujący barwy Wasko Hetmana GKS Katowice Jan-Krzysztof Duda. Wicemistrzem został Maciej Klekowski. W sobotę do rywalizacji przystąpili uczestnicy ME w szachach szybkich.

Zobacz ZDJĘCIA z mistrzostw Europy w szachach w Spodku, 18-19.12.2021 r.