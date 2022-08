Katowice. Zderzenie radiowozu z osobówką na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej z Ligocką. Policjant został ukarany mandatem

Zderzenie na skrzyżowaniu Mikołowskiej z Ligocką

Dziś w sobotę 27 sierpnia około godziny 09:30 doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Ligockiej. Zderzyły się ze sobą samochód osobowy marki volvo oraz policyjna kia ceed. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Z informacji uzyskanych od oficer prasowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach podkomisarz Agnieszki Żyłki wynika, że policjanci poruszający się radiowozem jechali na pilną interwencję do pomocy kobiecie, do której zostali zawezwani na ulicę Kołobrzeską. Policyjny pojazd wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, z załączonymi sygnalizatorami pojazdu uprzywilejowanego. Policjant kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 złotych. W tym przypadku nie zachowano należytej ostrożności i dlatego doszło do kolizji.

W rejonie zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i cierpliwość. Ruchliwość na tym odcinku zawsze jest duża, bo ulica Mikołowska to jedna z głównych ulic Śródmieścia Katowic prowadząca na południe miasta. Skrzyżowanie Mikołowskiej i Ligockiej łączy Śródmieście z Ligotą Panewnikami i Załęska Hałdą-Brynowem częścią zachodnią.