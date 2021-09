Kaufland otworzy swoje sklepy w niedziele niehandlowe. Zakaz handlu ominęły też sieci sklepów Biedronka i Lidl

Kaufland będzie czynny w niedziele z zakazem handlu

Jak to możliwe? Oczywiście dzięki wprowadzeniu usług pocztowych w placówce. Już w maju 2021 roku Kaufland informował, że w odpowiedzi na potrzeby klientów Kaufland wprowadza usługi pocztowe we wszystkich sklepach.

Jak podała sieć - w dobie pandemii wzrosła popularność zakupów online, a co za tym idzie miejsc, w których można skorzystać z usług pocztowych. Potwierdzeniem tego jest m.in. ponad 71 000 paczek, które klienci Kaufland nadali lub odebrali przy okazji zakupów od marca 2020 roku do 23 maja. Usługa pocztowa ma być wdrożona we wszystkich sklepach Kaufland. Początkowo czynne będą wybrane sklepy, zaczanając od 5 września.

- W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów także w niedziele niehandlowe, począwszy od piątego września – informuje cytowana przez poartal HandelExtra.pl Maja Szewczyk, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska.