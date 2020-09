Kibice GKS Jastrzębie nie chcą, żeby zespół grał w Wodzisławiu

Stadion Odry stanowi dla GKS-u tańszą alternatywę wobec obiektu Piasta w Gliwicach, który formalnie jastrzębianie wybrali jako swój obiekt zastępczy. Każdy mecz jastrzębian w Wodzisławiu to koszt pięciu tysięcy złotych. To niewielka cena, szczególnie, że wynajem gliwickiego Stadionu Miejskiego wiąże się z kilkanaście razy większym wydatkiem rzędu osiemdziesięciu tysięcy złotych.

GKS Jastrzębie na dobre rozgościł się na Stadionie Miejskim w Wodzisławiu Śląskim. Jastrzębianie, którzy nie mogą korzystać ze swojego obiektu przy Harcerskiej w Jastrzębiu z powodu wymiany nawierzchni murawy na podgrzewaną zmuszeni są do stadionowych tułaczek. Podopieczni trenera Pawła Ściebury spokojną przystań znaleźli kilkanaście kilometrów dalej w Wodzisławiu, gdzie przed laty pierwszoligowe, a nawet Ekstraklasowe rozgrywki gościły na meczach Odry.

Oprócz meczu z drużyną z Radomia, w Wodzisławiu GKS najprawdopodobniej rozegra jeszcze jedno spotkanie, z Widzewem Łódź w ostatni weekend września. Przy Harcerskiej mówią jednak, że to jeszcze nic pewnego. - Co do meczu z Widzewem sprawa jeszcze się nie rozstrzygnęła – przyznaje Gluza.

O wiele bardziej ekonomiczna opcja jaką jest rozgrywanie meczów na obiekcie Odry w Wodzisławiu nie jest w smak kibicom jastrzębian. Fani drużyny z Jastrzębia nie dość, że nie mogą oglądać spotkań na żywo (mecze GKS-u w Wodzisławiu odbywają się bez udziału publiczności ze względu na brak pełnego monitoringu), to jeszcze ich piłkarze występują w gościach u zespołu, za którym delikatnie mówiąc nie przepadają.