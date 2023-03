Kibice GKS Tychy w rozpaczy! GKS Katowice pewnie wygrał pierwszy mecz hokejowego finału! ZDJECIA

GKS Tychy przegrał pierwszy mecz finału z GKS Katowice 1:3. Goście, którzy w ćwierćfinale i półfinale rozgrywali po siedem spotkań, zwyciężyli zasłużenie, zdecydowanie przeważając we wszystkich statystykach. Tyszanie w swojej historii nigdy jeszcze nie triumfowali w finałowej rywalizacji, zaczynając od porażki.

Mecz był świetnym widowiskiem. Pierwszego gola strzelili katowiczanie, gdy Grzegorz Pasiut skorzystał z asysty Mateusza Bepierszcza i spokojnie pokonał Tomasa Fucika. Pięć minut później był już jednak remis, bo Bartłomiej Jeziorski trafił pod parkanami Johna Murray'a.

W drugiej tercji padła jedna bramka. Na ławkę kar pojechał Filip Komorski i Juras Simek popisał się refleksem dobijając strzał Aleksiego Varttinena. Tychy próbowały ponownie odrobić stratę, ale mistrzowie Polski grali znakomicie i nie na wiele pozwalali rywalom.

Ostatnia odsłona znów przyniosła wiele emocji. Przed Murray'em często się kotłowało, ale krążek nie wpadał do siatki, bo jego koledzy bronili z dużym poświęceniem, narażając się na kary. Wynik ostatecznie został zamknięty na dwie sekundy przed końcową syreną. Bartosz Fraszko odebrał krążek w tercji gospodarzy Jeanowi Dupuy i wpakował go do opuszczonej bramki.