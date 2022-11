Kibice na meczu Polska - Chile (1:0) pożegnali Biało-Czerwonych przed wylotem do Kataru. Zobaczcie zdjęcia

Czesław Michniewicz przeciwko Chilijczykom wystawił jedenastkę, w której zabrakło Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Eksportowy tercet miał odpocząć, ale chodziło również o ryzyko kontuzji. A bez nich w Katarze już na pewno nie mielibyśmy czego szukać, co środowy mecz ukazał z wyjątkową jaskrawością.

- To nie jest jakieś szczególne wywracanie reprezentacji, bo każdy z piłkarzy gra na swojej pozycji, a ci, którzy wychodzą na murawę są w gronie najlepszych naszych zawodników - podkreślał selekcjoner.

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych zaznaczył też, że ostatni przedmundialowy sprawdzian nie będzie miał znaczenia dla pomysłu na katarską inaugurację.

- Skład na Meksyk mam już w głowie, może przy jednym, dwóch nazwiskach jeszcze jest jakiś znak zapytania, ale generalnie jesteśmy gotowi. Takie spotkania, jak to z Chile, pewne odpowiedzi powinno jednak i tak przynieść - zadeklarował Michniewicz.

Jeśli takowe rzeczywiście padły to nie były one budujące. Reprezentacja bez Lewandowskiego i Zielińskiego zaprezentowała grę na takim poziomie, na jakim była murawa na stadionie Legii, czyli fatalnym. Nic dziwnego, że 28.000 kibiców recenzowało Biało-Czerwonych donośnymi gwizdami. Chilijczycy, których kadra jest w kryzysie, a mundial oglądać będą tylko w telewizji, pierwszą akcję bramkową przeprowadzili już po kilkudziesięciu sekundach, gdy Marcelino Nunez przegrał pojedynek jeden na jednego z Łukaszem Skorupskim.