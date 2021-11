Kibice na meczu Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin. Fani gorąco wspierali Czerwono-Niebieskich mimo awarii oświetlenia

Podczas pierwszej części meczu Rakowa Częstochowa i Zagłębia Lubin doszło do awarii oświetlenia. Częstochowscy fani nie opuścili jednak trybun i do końca meczu wspierali swoją drużynę, przyczyniając się do jej zwycięstwa.

Kiedy zgasło oświetlenie, kibice głośno domagali się od miasta budowy nowoczesnego stadionu, skandując "Chcemy stadionu, a nie atrapy z kartonu".

