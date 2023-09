Kibice Rakowa Częstochowa na meczu z Atalantą Bergamo we Włoszech ZDJĘCIA

Kibice Rakowa Częstochowa na meczu z Atalantą Bergamo we Włoszech

Piłkarzy Rakowa w meczu z Atalantą Bergamo wspierało we Włoszech 350 kibiców częstochowian. Fani mistrzów Polski przyjechali do Włoch, by zobaczyć debiut swojej drużyny w Lidze Europy.

Sympatycy Medalików przylecieli do Bergamo samolotami, ale spora grupa wybrała się w podróż z Polski do Lombardii autobusami. Kibice Rakowa przez cały czwartek spacerowali po mieście zwiedzając jego zabytki, a wieczorem dużą grupą przemaszerowali z zabytkowego centrum na Gewiss Stadium.

Dla fanów z Polski przeznaczono stojący w narożniku boiska sektor gości. Nie jest on zbyt pojemny, bo obiekt Atalanty jest aktualnie przebudowywany i składa się tylko z trzech trybun.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW RAKOWA NA MECZU Z ATALANTĄ BERGAMO