Kiedy pingwiny ze śląskiego zoo wrócą na wybieg? Czekamy, by do pingwiny wskoczyły do zewnętrznego basenu

Pingwiny były hitem zeszłego lata w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Teraz czekamy na ich powrót na wybieg zewnętrzny. Zimę te sympatyczne nieloty spędziły na zapleczu w budynku gospodarczym. Na wybieg trafią, gdy zrobi się cieplej. Nasze śląskie pingwiny wcale nie przepadają za zimnem, dlatego w tym chłodnym okresie wolą przebywać we wnętrzach ciepłego budynku.

Pingwinów obecnie nie ma w basenie, ani też na skałkach, gdzie można je było często zobaczyć latem. Okazuje się, że wciąż jest za zimno dla pingwinów Humboldta, a właśnie grupa tych pingwinów mieszka w chorzowskim zoo. Teraz pingwiny przebywają wewnątrz budynku, do którego nie mają dostępu zwiedzający. W pomieszczeniach tych utrzymywana jest temperatura powietrza ok. 17-20 stopni C. Ptaki mogą korzystać z dwóch basenów wewnętrznych. Tam jest im zdecydowanie cieplej. Kiedy jednak pingwiny wrócą na wybieg zewnętrzny?