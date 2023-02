Kino na Granicy w Cieszynie 2023. Wiemy już, kto wystąpi na otwarcie festiwalu filmowego

Jubileuszowy Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Otworzy go wielki koncert muzyki filmowej. Obejmuje on fragmenty kompozycji filmowych oraz piosenek będących owocem współpracy twórczej Antoniego Komasy-Łazarkiewicza i Mary Komasy.

Dwuczęściowy koncert na otwarcie

Bardzo twórcze małżeństwo

Antonii Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa są małżeństwem, które od wielu lat działa jako tandem. On jest kompozytorem, tworzy muzykę filmową i teatralną. Skomponował m.in. muzykę do filmów Agnieszki Holland, Magdaleny Łazarskiewicz czy Filipa Bajona: „W ciemności”, „Powrót”, „Miasto 44”, „Pokot”, serialu „Gorejący krzew”. Był dwukrotnie nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orły. W 2008 otrzymał nagrodę European Film Music Trophy for Young Talent za muzykę do filmu „Winterreise” w reżyserii Hansa Steinbichlera. Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej, synem Magdaleny Łazarkiewicz i Piotra Łazarkiewicza, wnukiem publicysty Henryka Hollanda, siostrzeńcem Agnieszki Holland.