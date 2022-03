Kino w Gemini Parku w Tychach. Najnowocześniejsze na Śląsku. Kiedy otwarcie?

- To pierwsze tak nowoczesne kino na Śląsku oraz pierwszy multipleks, który otwieramy od czasu pandemii. Multikino zapewni jakość na najwyższym poziomie, a widzowie na pewno poczują różnicę i będą do nas wracali. Wszystkie sale są wyposażone w rozkładane fotele SuperVIP, które chcemy sukcesywnie wprowadzać w kolejnych lokalizacjach. To nie udałoby się bez wsparcia Gemini Parku - mówi Paweł Świst, prezes zarządu Multikino S.A.