Kobieca Twarz woj. śląskiego 2020 i Forum Kobiecości

- Angażuję się w fundację pomagającą chorym dzieciom, zachęcam uczniów do odwiedzania schroniska dla zwierząt, by wyprowadzali psy na spacer. Sama kocham zwierzęta, zwłaszcza psy. Wybrałam studia weterynaryjne we Wrocławiu, by jako fachowiec móc uświadamiać ich właścicielom, jak powinni o nie dbać - powiedziała Katarzyna Raźniak z Częstochowy, laureatka w kategorii "Córka".