Kolejki przed przedszkolami i szkołami. Dyrektorzy zapewniają, że robią co mogą, ale potrzebna jest dyscyplina. Również wśród rodziców

Tegoroczny 1 września rodzice maluchów nie będą dobrze wspominać. Przed przedszkolami od rana ustawiały się długie kolejki. Do środka niektórych, ze względu na obowiązujące przepisy, mogły wejść najwyżej 2-3 osoby z dziećmi. Do tego nie sprzyjała aura. Padał deszcz i było zimno.

Pani Ilona z Jastrzębia-Zdroju zdecydowała już nie zaprowadzać syna do przedszkola. – Wczoraj staliśmy 30 minut na dworze. Było zimno i padał deszcz. Z tego co wiem, tak to będzie wyglądać. Mały jak nic się rozchoruje. Wróci do przedszkola, jak się sytuacja uspokoi – opowiada.