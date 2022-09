Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej. Główną sceną będzie tradycyjnie Częstochowa OPRAC.: Katarzyna Gwara

OPK "Gaude Mater"

Już po raz 31. Częstochowa będzie główną sceną Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater". Mottem tegorocznej edycji jest werset 31 Psalmu 69 – "Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać". Wydarzenie odbędzie się w dniach od 9 do 14 września. Co ciekawe, podczas festiwalu po raz pierwszy - po 540 latach - zabrzmi pauliński chorał gregoriański ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich, "Officium In Assumptionae Sanctae Mariae" (Oficjum o Matce Bożej Wniebowziętej). Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny.