Kolejna grupa pacjentów bez kolejki do lekarza już od 1 stycznia 2023. Zobacz, kto jeszcze ma pierwszeństwo w przychodniach i szpitalach Monika Jaracz

Kolejna grupa pacjentów zostanie przyjęta do lekarza bez kolejki już od 1 stycznia 2023 roku. Do listy osób, które aktualnie mają pierwszeństwo w przychodniach i szpitalach dołączą niebawem mundurowi oraz ich rodziny. Co istotne, będą oni mogli skorzystać z usług medycznych jedynie w placówkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Przepisy, wprowadzające nowe zasady zostały zawarte w projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej i wejdą w życie z pierwszym dniem nowego roku. Na obecnie obowiązującej liście pacjentów, których nie dotyczy kolejka do lekarza znajduje się kilkanaście grup – w tym kilka, dołączonych tam w bieżącym roku. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach i poradniach szpitalnych!