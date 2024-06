Kolejny wieżowiec rośnie w Katowicach. Pierwszy etap osiedla ATAL Sky+ jest już gotowy. Powstanie tu ponad 800 mieszkań! ZDJĘCIA

Nowe osiedle w Katowicach - ATAL Sky+

Sky+ to kolejne nowe osiedle powstające w Katowicach. Inwestycja realizowana od 2021 roku przez ogólnopolskiego dewelopera ATAL przy al. Korfantego, w rejonie pętli Słonecznej jest coraz bliżej oddania do użytku. Zakończenie prac zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przewidziane jest na drugi kwartał przyszłego roku.

Pierwszy etap inwestycji obejmujący budynki D, E oraz F jest już gotowy. Powstało tam 316 apartamentów. Mieszkania we wszystkich budynkach do 15 kondygnacji będą posiadały loggie, a powyżej 15 kondygnacji dodatkową przestrzeń użytkową dla przyszłych lokatorów. W apartamentach na parterach budynków C i F zaaranżowano prywatne ogródki.

W drugim etapie prace prowadzone są w budynkach A, B oraz C. Budowlańcy skupiają się na wykonaniu konstrukcji żelbetowej, murowej nośnej, ścianek działowych oraz elewacji. W budynkach A i C powstają już wewnętrzne instalacje elektryczne. Budynek A będzie miał aż 36 kondygnacji, a swój punkt konstrukcyjny osiągnie w lipcu. Budynki B i C będą miały po 14 pięter. W ramach drugiego etapu w sumie 498 mieszkań o różnych metrażach (38-178 mkw.) i układach (od 1 do 5 pokoi). Ponadto, w budynku C powstanie 248 apartamentów inwestycyjnych. Całość oferty uzupełnienia 18 lokali użytkowych.