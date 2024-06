Park Handlowy Wojkowice prawie gotowy. Za kilka tygodni wielkie otwarcie z atrakcjami. Jakie sklepy się tu ulokowały? Zobaczcie ZDJĘCIA

Teren, na którym powstaje Park Handlowy Wojkowice kiedyś był obszarem zdegradowanym, zasypanym śmieciami. Teraz zamienia się w tętniące życiem miejsce handlu i gastronomii. W 2005 roku miasto nie skorzystało z możliwości zakupu tego terenu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Grunty trafiły w prywatne ręce. Przez lata nie działo się tu za wiele, ale teraz wszystko zmienia się w błyskawicznie.

Inwestor, który realizuje całe przedsięwzięcie, a więc spółka Park Handlowy Wojkowice, wywiózł z tego terenu kilkadziesiąt ton śmieci. Trzeba było także przygotować pokopalniany teren do tak dużego przedsięwzięcia.

- Po wstępnym rozeznaniu okazało się, że 75 procent powierzchni handlowej, jaka powstanie, ma szanse na szybkie zagospodarowanie i wykorzystanie. To przekonało nas do tego, by kupić te grunty i rozpocząć prace w terenie. Okazało się, że trzeba naprawdę włożyć w to miejsce mnóstwo pracy, do tego roboty ziemne dość mocno podrożyły koszty tego przedsięwzięcia – mówi Tomasz Lubos, prezes zarządu spółki Wojkowice Park.