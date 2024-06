Eurowybory w Śląskiem - listy wyborcze w okręgu nr 11 obejmującym województwo śląskie. To wszyscy kandydaci! Poznajcie ich sylwetki

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się już najbliższą niedzielę. 9 czerwca 2024 roku. Polacy wybiorą 53 posłów i posłanek, którzy będą reprezentować kraj w Brukseli. Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej odbywają się zgodnie z proporcjonalnym systemem wyborczym. W Polsce oznacza to, że mandaty są przydzielane partiom politycznym proporcjonalnie do liczby uzyskanych głosów. Kandydaci z największą liczbą głosów z danej listy mają pierwszeństwo w uzyskaniu mandatów.

Poznajcie sylwetki wszystkich kandydatów!