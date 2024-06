W Boże Ciało ochroniarze wtargnęli do Hola Hotelu w Katowicach. Czy mieli prawo przejąć obiekt?

Wtargnięcie do Hola Hotelu w Katowicach

W Boże Ciało (30 maja) kilkadziesiąt osób wtargnęło do Hola Hotel i przejęło obiekt, który wówczas prowadziła firma Hola Management. - Mieli gaz pieprzowy, pałki. Ktoś ze świadków powiedział nawet, że mogli mieć broń - mówi Mikołaj Matjasik z Hola Management. Czy akcja była legalna?

W Boże Ciało wczesnym rankiem do Hola Hotelu w Katowicach przy Bytkowskiej (dawniej Parkinn Radison) wtargnęło kilkadziesiąt osób – głównie ochroniarzy (zdjęcia w galerii) i według relacji Mikołaja Matjasika z Hola Hotelu siłowo przejęli obiekt. — 30 maja w hotelu pojawili się przedstawiciele Metropol Hotel Man w towarzystwie ochrony. Mieli gaz pieprzowy, pałki. Ktoś ze świadków powiedział nawet, że mogli mieć broń. Błyskawicznie opanowali wszystkie piętra w hotelu, a przedstawiciele MHN w tym czasie rozwiercali zamki – przekazał nam Mikołaj Matjasik dyrektor zarządzający hotelu. Budynek jest własnością mLeasingu, który leasinguje go spółce BEST IMMO. Ta (według dokumentów wysłanych do Hola Hotelu) wydzierżawiała obiekt spółce Metropol Hotel Man. 15 maja 2024 roku BEST IMMO wysłało spółce Metropol Hotel Man wypowiedzenie umowy dzierżawy. Jak czytamy w nim, powodem miało być wydzierżawienie przez tę drugą (MHM) obiektu „bez uprzedniej zgody wydzierżawiającego” Hola Hotelowi.

Mamy więc tutaj przykład ciągu dzierżawy i poddzierżawy: właściciel (mLeasing) – leasing (BEST IMMO) – dzierżawca (Metropol Hotel Man) – poddzierżawca (Hola Hotel). Ludwika Gucwa w imieniu BEST IMMO przekazała Hola Hotelowi, że w razie niewydania natychmiastowego obiektu skieruje sprawę do sądu. O planowanym wtargnięciu na teren hotelu nie było nic mowy. — Ponawiamy wezwanie do niezwłocznego wydania wydzierżawiającemu nieruchomości - pod rygorem zainicjowania postępowania sądowego o wydanie nieruchomości - pisała pod koniec maja Ludwika Gucwa prezes BEST IMMO.

Te same osoby w spółkach

Umowa między BEST IMMO a Metropol Hotel Man (MHM) trwała nieprzerwanie niemal 10 lat! Hola Hotel zaczął funkcjonować już na początku marca – a nie w maju. Wcześniej w tym samym miejscu, hotel prowadził ParkInn Radison. W BEST IMMO i w spółce Metropol Hotel Man pojawiają się te same osoby. Trudno uwierzyć w to, że spółki naprawdę nie wiedziały o wydzierżawieniu hotelu kolejnemu podmiotowi.

— Hotel funkcjonował bardzo dobrze. Pierwsze miesiące tego roku były rekordowe, jeśli chodzi o liczbę gości. Pojawiły się też zyski, które kształtowały się w okolicy miliona złotych. W połowie maja zjawili się przedstawiciele MHM, żądając zwrotu nieruchomości. Nasza umowa zawarta jest na 4 lata – wyjaśnia Mikołaj Matjasik. Według Matjasika, MHM przez jakiś czas było w kooperatywie z Hola Hotelem (kwestia m.in. koncesji). Ludwika Gucwa, która podpisała się pod dokumentem wypowiedzenia ze strony BEST IMMO jest prezesem spółki, jak i prokurentem w Metropol Hotel Man. Co więcej, w obu spółkach beneficjentem rzeczywistym jest Józefa Mikos. Jakby tego było mało, powiązana z BEST IMMO jest Spółka Krym, gdzie wspólnikiem jest również Józefa Mikos, prokurentem Ludwika Gucwa, prezesem Leszek Marian Mikos. Ten ostatni jest również prezesem Metropol Hotel Man.

Ponadto Best IMMO oraz Metropol Hotel Man mają to samo miejsce rejestracji – Katowice Bytkowska 1a. Rodzina Mikosów powiązana jest też z masą innych spółek – np. Havre, gdzie jednym dyrektorów jest również Ludwika Gucwa. To w portfolio nieruchomości tej firmy (jeszcze pod starą nazwą) znajduje się hotel przy ulicy Bytkowskiej.

Prokuratura bada sprawę

Mikołaj Matjasik na LinkedInie zaznacza, że kierował od grudnia 2023 marketingiem w Metropol Hotel Man. Jak nam wyjaśnił, do Hola Management przeszedł w okolicach kwietnia 2024. Zajmował (i zajmuje się dalej) kwestiami marketingu. Leszek Marian Mikos na prośbę o komentarz początkowo odesłał nas do właściciela budynku – mLeasingu, później dodał jednak, że niedługo zostanie wydane oświadczenie w sprawie. Co istotne, sam fakt interwencji policji w Hola Hotelu 30 maja potwierdził nam młodszy aspirant Karol Kolaczek, oficer prasowy KMP w Chorzowie - hotel znajduje się na granicy Chorzowa i Katowic. Oficer skierował nas do prokuratury.

Jak informuje chorzowska prokuratura, prowadzi ona postępowanie wyjaśniające „w sprawie wyrządzenia szkody podmiotowi Metropol Hotel Man sp. z o.o.”. Kwestia siłowego wtargnięcie nie jest obiektem jej śledztwa. — W ramach tego postępowania nie pojawia się wątek dotyczący jakiegokolwiek siłowego wtargnięcia do hotelu przez nieuprawnione osoby. Przedmiotem postępowania sprawdzającego jest natomiast kwestia wydzierżawienia hotelu podmiotowi trzeciemu przez członka zarządu Metropol Hotel Man sp. z o.o. Hotel ten w chwili obecnej jest zajmowany przez dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy. Zawiadamiający prokuraturę podnosi kwestię wejścia do hotelu ludzi związanych z nowym dzierżawcą i zainstalowania kas fiskalnych nowego dzierżawcy – informuje zastępca prok. rej. w Chorzowie Sylwia Bubała.

