Koncert Jankiela Jana A.P. Kaczmarka i Motion Trio, czyli inauguracja nowego sezonu Aukso w Tychach

Ósmy sezon Aukso Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w jej siedzibie przy alei Piłsudskiego 16 rozpoczęty. Rozpoczęła go orkiestra Aukso, która w tym roku swój cykl "Aukso Modern" będzie realizować z krakowskimi zespołami: Motion Trio, Bester Quartet i Kroke.

Wieczór inaugurujący 8. sezon należał do Aukso i Motion Trio. Głównym punktem programu był "Koncert Jankiela" Jana A.P. Kaczmarka, który podczas premiery swojego utwory zasiadł na widowni tyskiej mediateki. Z wykonania był bardzo zadowolony.

Jan A.P. Kaczmarek to autor muzyki do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych, laureat Oskara – Nagrody Akademii Filmowej (2005) za muzykę do filmu "Marzyciel".

Cały koncert był wspaniałym przeżyciem i ogromną zachętą do uczestniczenia w kolejnych wieczorach w tym cyklu.