Koncert Let Poland be Poland w Katowicach już 16 grudnia. Artyści wystąpią w 40. rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek. Zobaczcie, kto zagra

Koncert Let Poland be Poland to szansa na zobaczenie widowiska ze znakomitymi artystami, ważnymi utworami oraz nowymi aranżacjami. Na scenie pojawi się: orkiestra Tomasza Budzyńskiego, Karolina Czarnecka, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Mateusz Pospieszalski, Renata Przemyk, Piotr Rogucki, Klaudia Szafrańska pod batutą L.U.C. i Rebel Babel Ensemble. 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji kopalni „Wujek” będzie można usłyszeć nowe aranżacje piosenek, które nie boją się wolności.