Kontrowersje na zakończeniu sezonu żużlowego ROW-u Rybnik. Krzysztof Mrozek wyrzucił kelnera? Prezes Rekinów odpiera. Wcześniej się przyznał Piotr Chrobok

Prezes Krzysztof Mrozek znany jest ze swojego krewkiego charakteru. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Daniel Wojaczek Zobacz galerię (6 zdjęć)

To totalne bzdury. Pozostawiam to bez komentarza - mówi o sytuacji, do której miało dojść w trakcie gali kończącej sezon żużlowców prezes ROW-u Rybnik, Krzysztof Mrozek. Podczas uroczystego zakończenia rozgrywek, sternik Rekinów miał wyprosić z restauracji jednego z kelnerów, będącego również dziennikarzem, Michała Stencla.