Korbielów wstrzymał oddech. Ośrodek Pilsko ma nowego właściciela. Ma nowe plany. Co zrobi na pięknej górze?

Ale górale mieszkający w cieniu wielkiej góry nie mają wątpliwości, że los się jeszcze do nich uśmiechnie. I to może już w niedalekiej przyszłości, bo hitem ostatnich dni jest informacja, że Grupa Kapitałowa Zasada, która działa w branżach motoryzacyjnej, deweloperskiej, produkcyjnej i lifestyle’owej, kupiła ośrodek narciarski Pilsko.

Na razie po czasach świetności zostały wspomnienia, bo narciarze chętniej jeżdżą poszusować do Wisły, Szczyrku, Istebnej, czy do naszych południowych sąsiadów.

- Prędzej czy później Pilsko się odrodzi. Na sto procent. To góra z wielkim potencjałem, drugiej takiej w Polsce nie ma. Jedna z najładniejszych, jeśli chodzi o trasy narciarskie i jeśli ktoś na niej raz pojeździ, to chce wracać, więc jestem spokojny o przyszłość Korbielowa - mówił w 2017 roku w rozmowie z DZ ówczesny wicewójt gminy Jeleśnia Bronisław Jafernik, który jak wielu miłośników szusowania doskonale pamięta, iż jeszcze kilkanaście lat temu ośrodek narciarski w Korbielowie był jednym z najchętniej odwiedzanych przez narciarzy.

Mekka stała się skansenem

Kiedy już wdrapiemy się na liczące 1557 metrów nad poziom morza Pilsko, najwyższy szczyt w woj. śląskim i po Babiej Górze drugi co do wielkości szczyt w Beskidzie Żywieckim - rozciąga się z niego przepiękny widok m.in. na panoramę Beskidów Zachodnich, Tatry, góry Słowacji. Północne stoki góry upodobali sobie narciarze. Nic dziwnego, bo jak sypnie śniegiem późną jesienią, to potrafi się on utrzymać aż do późnej wiosny.