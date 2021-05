Koronawirus na Śląsku. Dziś 133 zakażenia w woj. śląskim. Zmarło 16 osób. Od piątku kolejne luzowanie obostrzeń

500+ dla zaszczepionych w Polsce. To nie żart! Tak firmy chcą walczyć z epidemią

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w Polsce od piątku, 28 maja, swoją działalność poszerzyć będą mogły restauracje, puby etc., które zaczną przyjmować gości nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz.

- Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym -maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej półtora metra, chyba że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 metra, licząc od powierzchni stolika - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.