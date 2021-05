Koronawirus na Śląsku. Dziś 982 nowe zakażenia w miastach i powiatach. To najwięcej w Polsce 1.05.2021

Gigantyczne kolejki do szczepienia przeciw Covid-19 w Parku Śląskim

Od 1 do 3 maja w Parku Śląskim (przy hali wystaw „Kapelusz”) będzie działał specjalny punkt szczepień. Osoby, które znajdują się w grupie wiekowej uprawnionej do szczepień i posiadające już e-skierowanie będą mogły w godzinach od 8.00 do 18.00 bez rejestracji przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.

