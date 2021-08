Koronawirus. W woj. śląskim 10 przypadków, w całej Polsce 148. Nie odnotowano żadnego zgonu. Skąd są chorzy?

10 nowych zakażeń koronawirusem w województwie śląskim

Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielę, 15 sierpnia, najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce. W całym kraju potwierdzono 148 nowych zakażeń. Natomiast w województwie śląskim było ich tylko 10. Nie oznacza to, że sytuacja jest dobra. Nasze województwo znajduje się w czołówce nowych zakażeń.

Liczba wykonanych testów na koronawirusa to 36 tys. 352. Przygotowano 6039 łóżek, z czego 317 jest zajętych. Przygotowano 580 respiratorów, z czego 45 jest zajętych. W całej Polsce wykonano 35 mln 409 tys. 730 szczepień. 18 mln 156 tys. 83 osoby są w pełni zaszczepione. Dzienna liczba szczepień to 38 tys. 738. W województwie śląskim udało się wykonać 4245396 szczepień, a dzienna liczba szczepień to 3356.