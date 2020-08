Koronawius na boisku - czas jak najszybciej wypracować jasne procedury KOMENTARZ DZ

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. O ile polska piłka dobrze poradziła sobie z dokończeniem rozgrywek w poprzednim sezonie, o tyle teraz zapanowała w tym temacie pewna beztroska. Co rusz słyszymy o pozytywnych wynikach testów piłkarzy i to od biedy można jeszcze zrozumieć - w końcu liczba zarażonych osób w całym społeczeństwie też rośnie. Zdumiewa jednak różne podejście do tematu COVID-19.