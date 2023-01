Krótkie wycieczki, czyli weekendowy city break: Paryż, Budapeszt, Praga, Wiedeń, Amsterdam. Zobacz 7 miast, które warto odwiedzić tej zimy

Do najpiękniejszych miast w Europie należy niewątpliwie stolica Czech Praga. Miasto może poszczycić się ogromną liczbą zabytków pochodząca z różnych epok. Zabytkowe centrum Pragi zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Weekendowy city break: Paryż, Budapeszt, Praga, Wiedeń, Amsterdam. Zobacz 7 kierunków, które warto odwiedzić tej zimy.

Weekend w europejskich stolicach

Zastanawiasz się, gdzie polecieć na krótki city break? Europejskie stolice to idealne pomysł na krótki i intensywny wyjazd. Zaledwie kilka godzin dzieli nas od zwiedzania znanych europejskich miast. City break samolotem z Katowic, czemu nie? Zobacz kierunki, które warto odwiedzić tej zimy.

Paryż - miasto miłości

Wieża Eiffla nocą, gotycka archikatedra Katedra Notre-Dame de Paris, największe muzeum na świecie Luwr (w jego zbiorach znajduje się około 300 tys. dzieł sztuki, m.in. Mona Lisa, Wenus z Milo, stela z kodeksem Hammurabiego).To tylko namiastka tego, co ma do zaoferowania stolica Francji. Zwiedzając Paryż, warto udać się na romantyczny spacer nad Sekwaną, na wzgórze Montmartre z bazyliką Sacre Coeur, pod Łuk Triumfalny, czy do światowych sławy muzeów.

Budapeszt- wyjątkowe miasto w Europie Środkowej

Monumentalny Parlament, majestatyczne mosty, Góra i Łaźnie Gellerta, wzgórze zamkowe to wszystko znajdziemy w węgierskiej stolicy położonej nad Dunajem. Do imponujących zabytków stolicy Węgier należy Bazylika św. Stefana, Wyspa Małgorzaty. Most Łańcuchowy, Zamek Królewski, Baszta Rybacka. Dla osób spragnionych odpoczynku czekają termy lecznicze usytuowany w całym Budapeszcie.

Praga – coś dla miłośników wzgórz

Zabytkowe centrum Pragi znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Romantyczny klimat Mostu Karola,Plac Wacława, Zamek na Hradczanach mają swój wyjątkowy urok. Katedra Świętych Wita, Wacława i Wojciecha, Złota uliczka,dzielnica żydowska, Wyszehrad to obowiązkowe miejsce, które warto zwiedzić.

Wiedeń w pigułce

Wiedeń to miasto zachwycające swą wspaniałą architekturą. Obowiązkowe punkty zwiedzania miasta to pałace Hofburg i Schönbrunn. Katedra św. Szczepana, Prater, Rathaus, Biblioteka Narodowa, Albertina, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki, Belweder. W stolicy Austrii znajduje się 100 muzeów, które warto odwiedzi.

Amsterdam – miasto tysiąca mostów

Do 10 najlepszych atrakcji w stolicy Królestwa Niderlandów należą niewątpliwie kanały wodne, krzywe kamienice, Pałac Królewski Koninklijk Paleis, Muzeum van Gogha, Rijksmuseum i Muzeum Sztuki Współczesnej Stedelijk, pływające targi kwiatowe, liczne coffee shopy, znana dzielnica czerwonych latarni. Na sam koniec zwiedzania warto odwiedzić platformę widokową A'DAM Lookout!

Barcelona - stolica Katalonii

Stolica Katalonii zachwyca swych urokiem. Śródziemnomorski klimat, pyszne jedzenie i legendarne zabytki, to wszystko sprawia, że weekendowy trip do stolicy Hiszpanii będzie doskonałym pomysłem. Do najważniejszych zabytków należy niewątpliwie La Sagrada Familia, bajkowy Park Güell , Casa Batlló, Casa Milà ,znany hiszpański bulwar La Rambla , Ba Boqueria , dzielnica gotycka, Palau de la Música Catalana, Parc de la Ciutadella , Łuk Triumfalny.

Rzym – Wieczne Miasto

Rzym to najpiękniejsze miasto w Europie, zachwycające turystów o każdej porze roku. Starożytny Panteon, Forum Romanum, Bazylika św. Piotra, urokliwe Schody Hiszpańskie prowadzące do kościoła Trinitia dei Monti to tylko nieliczne z ciekawych miejsc, które warto zobaczyć w Rzymie. Do najsłynniejszych zabytków Rzymu należy również Koloseum, Piazza Navona, Fontannya di Trevi, Castel Gandolfo, Tivoli.

