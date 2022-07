Kryterium Asów o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej. Kolarze ścigali się w Strzemieszycach ZDJĘCIA

Kryterium Asów o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej. Kolarze ścigali się w Strzemieszycach

Dyrektor Kryterium Asów Bogdan Szczygieł chciał, by sięgający tradycją do 1954 roku wyścig stał się przeglądem stanu kolarstwa w województwie śląskim. W Dąbrowie Górniczej mógł wystąpić praktycznie każdy, a zapisać do startu można było nawet godzinę przed startem.