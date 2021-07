Książka „Ból. Mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie”. A w tle Afganistan, bohaterstwo i przyjaźń

Każdy, kto będzie miał okazję przeczytać książkę Jarosława Rybaka, może powiedzieć na pewno – to opowieść o poświęceniu, a do tego bohaterstwie, czujności, służbie. Jest ona wspomnieniem o cierpieniu, bólu, śmierci, kalectwie, rozpaczy bliskich i heroicznej walce o powrót do normalności. Jest jednym słowem – opowieścią o wojnie. Niby w odległym zakątku świata, ale autor przekonuje, że nasi chłopcy byli tam potrzebni. Niby nas to nie dotyczy, ale z historii, które Rybak snuje, wynika, że obecność polskich żołnierzy była tam niezbędna.

Jarosław Rybak ma świetne pióro, książkę się nie czyta, ale pochłania, choć to nie jest ani thriller, ani kryminał. Autor opowiada prawdziwe historie, łączy ze sobą w sposób znakomity różne wątki i ma olbrzymią wiedzę - co w przypadku tego typu pozycji jest niezbędne.