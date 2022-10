Książka „Jutrznia”. Warto zanurzyć się w opowieść o Śląsku i jego zwyczajnych bohaterach. Polecamy!

„Jutrznia”, która właśnie pojawiła się na rynku to trzeci, po „Kłosach” i „Wdowim groszu”, tom trylogii. "Kłosy" ukazały się rok temu, "Wdowi grosz" w marcu tego roku. Ta poruszająca saga rodzinna jest także antywojennym manifestem, powieścią traktującą o niezwykłej sile kobiet, mitotwórczej roli słowa i potędze miłości zdolnej do największych poświęceń.

Warto wiedzieć, że akcja tomu pierwszego, czyli "Kłosów", zaczyna się w roku 1915, z kolei tomu drugiego zatytułowanego "Wdowi grosz", osadzona jest w dwudziestoleciu międzywojennym. Głównym bohaterem opowieści jest Teofil Kłosek (rocznik 1902), weteran powstań śląskich, zaprawiony w boju ułan i zasłużony działacz niepodległościowy, który jest rozczarowany rzeczywistością wolnej Polski.

W najnowszej, trzeciej części sagi, w wyniku nieudanej akcji wymierzonej w niemieckich konspiratorów Teofil Kłosek, trzydziestotrzyletni weteran walk o powrót Górnego Śląska do Polski, trafia za kratki. Upokorzony, dręczony poczuciem winy i skazany na samotność przez najbliższych, z okruchów wspomnień odtwarza mozaikę dawnego życia. Tymczasem Niemcy stawiają jego żonę przed dramatycznym wyborem. Czy Klara poświęci małżeństwo w zamian za życie Teofila?