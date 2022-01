Książka „Mistrzyni”. Powieść inspirowana życiem Lucyny Ćwierczakiewiczowej, autorki książek kucharskich i XIX-wiecznej celebrytki Monika Krężel

Manuela Gretkowska, „Mistrzyni”, Wydawnictwo Znak Literanova, Kraków 2021, stron 251 Fot. Monika Krężel Zobacz galerię (2 zdjęcia)

To nietypowa powieść, której bohaterką jest XIX-wieczna… celebrytka. Autorka, Manuela Gretkowska, napisała książkę „Mistrzyni” inspirowaną życiem Lucyny Ćwierczakiewiczowej. To ona nazywana była królową warszawskich garów. Pisała felietony do gazet, wpajała warszawiakom zasady higieny, była nieprzewidywalna i często szokowała swoimi opiniami czy nietypowym zachowaniem.