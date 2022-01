Książka „Życie jest zbyt krótkie”. O tym, by nie marnować ani jednej chwili i cieszyć się każdym dniem

Vanessa jest youtuberką, kręci vlogi podróżnicze i ma miliony fanów. Adrian to świetny prawnik spędzający w pracy długie godziny. Traf chciał, że Vanessa wynajęła kawalerkę w kamienicy należącej do Adriana, a jej pokój sąsiaduje z jego mieszkaniem. Pewnej nocy Adrian usłyszał przeraźliwy płacz dziecka. Zapukał do drzwi i… Okazało się, że sąsiadka opiekuje się malutkim dzieckiem siostry. Dlaczego? Dziewczyna jest narkomanką i po prostu porzuciła córkę u Vanessy.

Niecodzienne spotkanie dwójki młodych ludzi było pierwszym krokiem do nawiązania pięknej przyjaźni. Od tego momentu Vanessa i Adrian są nierozłączni. On jej pomaga w opiece nad malutką Grace, ona zajmuje się psem - staruszkiem Adriana, gdy ten ślęczy nad papierami w kancelarii. Przy czym i ona, i on zawierają pakt, że będą się tylko przyjaźnić. Mają swoje powody. Vanessa przypuszcza, że – podobnie jak jej mama i siostra – choruje na nieuleczalną chorobę i nie chce nikogo obarczać swoimi problemami. Do tego ma problemy z tatą, siostrą i bratem, a że żadne z nich nie pracuje, to Vanessa wspiera ich finansowo. Adrian z kolei rozstał się z dziewczyną (a raczej ona z nim) i ani myśli wchodzić w kolejny związek. Do tego ma za złe mamie, że ponownie związała się z byłym mężem.