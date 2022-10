Kto nas odwiedzi? Pożegnanie z tytułem w Teatrze Małym w Tychach

Noc. Stare zamczysko, a w nim zastawiony stół i hrabina czekająca na gości. Niestety, nikt z nich już nie żyje, łącznie z mężem pani domu. Ale nic to. Hrabina i jej kamerdyner zachowują się tak, jak wtedy, gdy ci goście rzeczywiście wchodzili, zajmowali miejsce przy stoli i snuli swoje opowieści. Kamerdyner każdego zapowiada i kolejno wciela się w każdą postać. Aktorstwo najwyższej próby. To naprawdę trzeba zobaczyć - jak jeden aktor gra kilka ról w jednym przedstawieniu.

- Kocham to przedstawienie - powiedziała aktorka Anna Cieślak w rozmowie z Pawłem Drzewieckim, dyrektorem Teatru Małego w Tychach, w cyklu "Aktor w dialogu". - Kocham tam przede wszystkim Jana Peszka, mojego profesora. Jak można wykreować w jednym przedstawieniu kilka postaci? To, co robi Jan na scenie, jest po prostu wybitne! Do tego Jadwiga Jankowska, wspaniała aktorka, ze swoją klasą, swoim subtelnym, lekko ironicznym dowcipem. To jest naprawdę wspaniałe przedstawienie. Gorąco polecam.