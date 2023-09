Kuria sosnowiecka wydała komunikat w sprawie zdarzenia w Dąbrowie Górniczej: "ustalenia różnią się od informacji przedstawionych..."

Wydarzenie miało miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, w budynku należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do spotkania księży z mężczyzną. W pewnym momencie mężczyzna źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia ratunkowego, jednak uczestnicy spotkania nie zgodzili się na wpuszczenie ratowników medycznych do środka. W związku z tym wezwano również policję.