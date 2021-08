Kursy ZTM są odwoływane. Dlaczego autobusy nie przyjeżdżają? ZTM potwierdza: "Odnotowaliśmy przypadki braku realizacji niektórych kursów" Olga Krzyżyk

Nagminnie odwoływane są kursy autobusów Lucyna Nenow

Co się dzieje z ZTM? Autobusy nie przyjeżdżają i dotyczy to całych linii. Nasz Czytelnik zgłosił nam, że kurs linii 672 o godz. 6.35 z przystanku Kopalnia Wesoła jest odwoływany codziennie. Odwoływana jest też komunikacja zastępcza. Takich problemów jest zdecydowanie więcej. Sprawdzamy co się dzieje.