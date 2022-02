Kwarantanna z dzieckiem. Sprawdź, w jaki sposób możesz efektywnie wykorzystać ten czas!

Czym właściwie jest zabawa?

Zabawa to każda czynność sprawiająca nam przyjemność, bez względu na jej końcowy efekt. Nie może jej towarzyszyć nacisk ze strony innej osoby. Pamiętajmy więc, by nie namawiać dzieci do wspólnej aktywności, jeśli nie mają na to ochoty. Przebywając w domu z pociechą, warto przeznaczyć ten czas na wymyślanie własnych historii, rozwiązywanie łamigłówek czy na taniec i śpiewanie. Przeróżne zagadki obrazkowe, jak i ilustrowane książki, pozytywnie wpłyną na wyobraźnię i kreatywne myślenie dziecka.

Propozycje gier i zabaw. Sprawdź!

Wśród zabaw możemy wyróżnić sześć ich typów:

- Rytmiczno-ruchowe – wbrew pozorom, są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Wspierają jego koordynację i sprawność ruchową.

- Dydaktyczne – przekazują wiedzę i umiejętności, które przydadzą się w dalszym życiu dziecka.

- Konstrukcyjne – wspomagają kreatywność i spostrzegawczość oraz pomagają w problemach z koncentracją.

- Manipulacyjne – to nic innego jak dotykanie, obracanie, czy inne interakcje z przedmiotami. Rozwijają wszystkie podstawowe zmysły dziecka.

- Badawcze – pozwalają na poznawanie otaczającego nas świata, można do nich wykorzystać liczne gry edukacyjne, książki i inne pomoce dydaktyczne.

- Tematyczne – angażują dziecko w całości, to zabawy naśladowcze codziennych zachowań, takich jak gotowanie obiadu czy zabawa w sklep.

Przygotowaliśmy dla Was propozycje aktywności, które mogą zainspirować Was podczas wspólnego czasu z dzieckiem podczas kwarantanny.