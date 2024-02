Kylie Jenner szokuje swoimi kreacjami, które są postrzegane jako bardzo odważne i niejednokrotnie kontrowersyjne. Zobacz!

Zazwyczaj występuje w kontrowersyjnych stylizacjach

Jest jedną z najpopularniejszych modelek na świecie

Kylie Jenner urodziła się w sierpniu 1997 roku w Los Angeles, a rozgłos zyskała dzięki udziałowi w programie typu reality show, zatytułowanym „Z kamerą u Kardashianów”. Wystąpiła tam wraz z rodzicami i rodzeństwem. Uczestnictwo w tej produkcji otworzyło jej drzwi do świata modelingu. Najpierw promowała jedną ze słynnych kolekcji, współpracując podczas sesji zdjęciowej ze znanym fotografem Nickiem Saglimbeni. Jej wizerunek zagościł na okładkach popularnych magazynów, takich jak „Cosmopolitan”, „Teen Vogue”, czy „Seventeen”. Kylie Jenner założyła też własną firmę, zajmująca się sprzedażą kosmetyków oraz stworzyła kilka swoich marek. Jedna z nich reprezentuje wegańskie kosmetyki do pielęgnacji, a inna kosmetyki do pielęgnacji skóry i włosów niemowląt. W 2020 roku modelka została uznana przez „Forbes” za jednego z najlepiej zarabiających celebrytów.