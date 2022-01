Łagodna zima w Bielsku-Białej pozwala kontynuować rozpoczęte inwestycje drogowe

Zima pozwala kontynuować rozpoczęte wcześniej inwestycje drogowe w Bielsku-Białej

Obecnie trwają roboty ziemne związane z budową zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w centralnej części placu oraz fundamentu i konstrukcji fontanny. Wszystkie działania odbywają są pod stałym nadzorem archeologa, zgodnie z wcześniej założonym programem badań. Jeśli utrzyma się obecne tempo prac i sprzyjające warunki atmosferyczne, jest duża szansa, że wykonawca do końca stycznia powróci do pierwotnych terminów. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień tego roku. Inwestycja warta 17,6 mln zł jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie wynosi 4,2 mln zł.