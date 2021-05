Łąki kwietne w Lidlu. Nasiona można kupić w dyskoncie i posiać własną, przydomową łąkę

W sklepach kupimy różne rodzaje mieszanek nasion do stworzenia łąk kwietnych. Na jednej łące może występować nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. Łąka to również przestrzeń do życia, pożywienia i rozmnażania dla owadów. Szczególnie pszczoły, odgrywają ogromną rolę w całym ekosystemie, m.in. zapylając rośliny.

Właśnie dlatego w miastach powstaje coraz więcej łąk kwietnych. Łąki kwietne od kilku latach można zobaczyć m.in. w Katowicach, Rybniku i Radlinie oraz w Siemianowicach Śląskich. W coraz większej liczbie polskich miast, na terenach dotychczasowych trawników, pojawiają się miejskie kwietne łąki. Są to z pewnością wymierne i możliwe do dokładnego oszacowania korzyści finansowe dla miasta, ale przede wszystkim są to korzyści natury ekologicznej. Łąka kwietna nie wymaga regularnego koszenia, co oszczędza pieniądze miasta i zdrowie mieszkańców. Wprowadza także większą bioróżnorodność w mieście.

- W ciągu jednego sezonu trawnik wymaga koszenia ok. 20 razy, natomiast łąka jedynie dwóch. Można ją również kosić z wykorzystaniem kosy, co jest bardziej przyjazne środowisku niż kosiarka. Zaletą łąki jest to, że nie wymaga żadnych środków chemicznych ani nawozów. Docenimy również fakt, że pomaga walczyć ze smogiem oraz ochładza powietrze - podkreśla biuro prasowe Lidl Polska.