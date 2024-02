Latarnik - premiera w Teatrze Małym w Tychach. Zachwycający spektakl. Zobaczcie zdjęcia

- mówi Paweł Drzewiecki, dyrektor Teatru Małego w Tychach.

„Latarnik” - jak mówi dyrektor - jest próbą pokazania stosunku człowieka do swojej ojczyzny.

I to wcale nie musi być relacja Polak-Polska, ale obywatel-ojczyzna w ogóle. Chodzi o pokazanie stosunku człowieka do ojczyzny z perspektywy oddalenia, a to dotyczy dziś wielu naszych sąsiadów ze Wschodu