Lech Poznań - Górnik Zabrze: Mecz za pół miliona złotych LIVE, TRANSMISJA, ZAPOWIEDŹ

Nie tak wyobrażali sobie finał sezonu piłkarze, trenerzy i kibice Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W ostatniej kolejce sezonu 2020/21 stawką starcia tych drużyn będzie dziewiąte miejsce w tabeli.

Tym niemniej wciąż jest się o co bić. Wypłata z PKO Ekstraklasy dla klubu, który zajmie tę pozycję to 2,27 mln zł, lokata 10 oznacza ponad 300.000 zł mniej, a jedenasta, na którą może spaść pokonany w tym meczu, to już tylko 1,65 mln zł., czyli o pół miliona mniej.

W zespole Lecha nie zagrają Alan Czerwiński, Antonio Milic, Nika Kaczarawa oraz Krystian Palacz, a pod znakiem zapytania stoi gra Mikaela Ishaka. Marcin Brosz ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy, poza Stefanem Evangelou. Dla części z nich, m.in. Richmonda Boakye i - prawdopodobnie - Michała Koja może być to pożegnalny występ w Górniku. Sam szkoleniowiec też zresztą do tej pory nie przedłużył swojego kontraktu.