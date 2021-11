Lech Poznań - Piast Gliwice ZDJĘCIA, WYNIK „Kolejorz” wrócił do zwycięstw. Piast bez celnego strzału z drugą porażką z rzędu

Lech w I połowie walił głową w mur Piasta

Na koniec I połowy w doliczonym czasie Katranis posłał piłkę w pole karne, ruszyli do niej Patryk Sokołowski i Tomas Huk. „Sokół” skierował piłkę do siatki, ale boczny sędzia podniósł chorągiewkę. Sytuację analizował jeszcze VAR. Sokołowski nie był na spalonym, ale będący na ofsajdzie Huk też znalazł się przed bramkarzem i absorbował jego uwagę.

- Była klasyczna mijanka. Lech wychodził, my wbiegaliśmy. To trudna sytuacja do oceny spalonego. Wydaje mi się, że obaj dotknęliśmy piłkę. Fajnie było strzelić bramkę do przerwy, ale trzeba się już skupić na drugiej połowie - mówił Sokołowski przed kamerą Canal+ Sport.