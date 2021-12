Lędziny. Awanturował się na przystanku autobusowym, a później chciał przekupić policjantów. Zaoferował im... 49 zł łapówki

Awanturował się na przystanku autobusowym, a później chciał przekupić policjantów. Zaoferował im... 49 złotych łapówki. Grozi mu więzienie

Nie chciał jechać na izbę wytrzeźwień, dlatego zaproponował policjantom łapówkę. W spore tarapaty władował się 68-latek z Lędzin. W czwartek, 2 grudnia, około godziny 20:00 mundurowi ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy w Bieruniu zostali wezwani do zakłócania porządku w miejscu publicznym.

Policjanci nie widzieli dla mężczyzny innego rozwiązania, jak doprowadzenie go na izbę wytrzeźwień. Do tego 68-latek nie chciał jednak dopuścić. Mężczyzna zaoferował policjantom, że zapłaci im, jeśli ci w zamian puszczą go wolno. Sprawę miało załatwić... 49 złotych.